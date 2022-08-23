Викрито шахраїв, які обкрадали громадян під видом оформлення соцвиплат від "Є-підтримки", - Офіс генпрокурора

Вже встановлено майже 150 потерпілих та суму збитків у розмірі 10 млн гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора викрито дві злочинні організації, які тривалий час шахрайським способом викрадали кошти громадян.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За наданою інформацією, учасники злочинних організацій розповсюджували фішингові посилання під виглядом соціальних виплат від Європейського фонду, Президента України та "Є-підтримки".

"Для отримання обіцяних соціальних виплат громадяни вводили за фішинговими посиланнями свої персональні дані та дані банківських карток. Учасники злочинної організації, отримуючи доступ до рахунків потерпілих, здійснювали із них перерахування коштів, в тому числі кредитних", - зазначають в повідомленні.

На сьогодні встановлено майже 150 потерпілих та суму збитків у розмірі 10 млн грн.

Крім того, одне зі злочинних угруповань заволоділо коштами громадян під час закупівлі військового спорядження, яке планувалось передати військовослужбовцям ЗСУ.

Правоохоронці провели понад 40 обшуків по всій території України. Наразі дев’ять учасників злочинної організації затримано, їм повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві.

З метою відшкодування збитків завданих потерпілим накладено арешти на майно учасників злочинних організацій.

Раніше повідомлялось, що шахраї крадуть дані платіжних карток, обіцяючи "гроші від ООН".