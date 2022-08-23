СБУ закликає українців бути пильними на День Незалежності

Зважаючи на тяжіння росіян до символізму, провокацій можна очікувати і в найближчі святкові дні.

Служба безпеки закликає українців бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій найближчими святковими днями.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Під час важливих для українців свят – Дня Державного прапора і Дня Незалежності – кожен із нас повинен з особливою увагою поставитися до громадської та власної безпеки. Адже за шість місяців повноцінної війни ворог продемонстрував свою цинічну політику щодо мирного населення. Майже щодня з боку РФ відбуваються запуски ракет, удари по цивільній і житловій інфраструктурі, що спричиняють загибель людей, руйнування та пожежі. Від них потерпають міста і села в будь-якому куточку України", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що ворога особливо зачіпає незламність українських захисників та нашпатріотизм. Тож, зважаючи на тяжіння росіян до символізму, провокацій можна очікувати і в найближчі святкові дні.

Отже спецслужба закликаж українців:

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях;

обмежити відвідування масових заходів у публічних і громадських місцях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які перебувають у неналежних місцях.

В також СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482 і відповідна електронна пошта: [email protected] Інформація, отримана через телефон довіри є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

Нагадаємо, Держдепартамент США має інформацію про активізацію Росією ударів по цивільній інфраструктурі України найближчими днями.

Про те, що російська армія напередодні Дня Незалежності чинитиме провокації та може посилити обстріли мирних мешканців, попереджала і українська влада. КМДА попередила, що ворог може бити по обʼєктах інфраструктури та прилеглих житлових масивах