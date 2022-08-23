Повітряні сили ЗСУ знищили три ворожих безпілотники

Ударна авіація також завдала ударів по скупченню живої сили і техніки ворога.

Минулої доби підрозділи Повітряних сил Збройних сил України знищили три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Про це командування Повітряних сил ЗСУ інформує у Facebook.

Також ударна авіація Повітряних сил на кількох напрямках завдала ударів по російських пунктах постачання пально-мастильних матеріалів, скупченню живої сили та техніки ворога, а також по позиціях реактивних систем залпового вогню й інших цілях.

Нагадаємо, 21 серпня повітряні сили ЗСУ збили російський вертоліт, сім БПЛА та дві крилаті ракети. Українська авіація здійснила близько десяти авіаударів по позиціях окупантів. Завдано вогневого ураження по живій силі росіян, позиціях РСЗВ, бойовій броньованій техніці, взводних та ротних опорних пунктах та логістиці військ РФ.