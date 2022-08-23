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Росія віддала на незаконне всиновлення понад 1000 викрадених дітей з Маріуполя

Ще близько 300 депортованих малюків перебувають в установах тримання Краснодарського краю. 

Росія віддала на незаконне всиновлення понад 1000 викрадених дітей з Маріуполя
Фото: EPA/UPG

Понад 1000 викрадених з Маріуполя українських дітей незаконно всиновили в різних регіонах Росії. Йдеться про Тюмень, Іркутськ, Кемерово та Алтай.

Ще понад 300 нелегально вивезених з Батьківщини українських малюків розміщені росіянами в закладах утримання Краснодарського краю. Інформація про це оприлюднена краснодарським управлінням з питань родини і дитинства. 

Для заохочення своїх громадян незаконно прилаштовувати викрадених дітей російська влада застосовує звичну тактику – матеріальні виплати. Наприклад, за "всиновлення" викраденого українця віком до трьох місяців родина росіян отримає виплату "материнського капіталу". 

Точна кількість вивезених з тимчасово захоплених територій дітей невідома. Станом на квітень тодішня уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що їх понад 121 000. 

Викрадення дітей – одна з тактик терору російської армії. Окупанти відкрито говорять, що будуть продовжувати кіднепінг, зокрема на Луганщині. 

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