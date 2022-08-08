У Росії заявили, що викрадуть понад сотню українських дітей з Луганщини, - Гайдай

Влада області звернулася з цього приводу до Офісу генпрокурора України.

У Росії розповідають, що планують депортувати з Луганщини понад сотню дітей.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, до процесу викрадення українських дітей активно залучена Уповноважена з прав дитини при президентові РФ Марія Львова-Бєлова.

"Телеграм-сторінка викрадачки дітей рясніє повідомленнями про сімейний прихисток українських сиріт. Питання влаштовування під опіку українських дітей-сиріт до російських родин обговорено цією марією із самопроголошеними очільниками "денере" і "ленере". Найближчим часом незаконним шляхом орки планують вивезти 104 дитини з тимчасово окупованої території Луганської області", - розповів Гайдай.

Він наголосив, що це "теж прояв геноциду".

Влада області працює над тим, щоб зібрати більше інформації щодо цього злочину.

Також Гадай зазначив, що повідомив про депортацію Офіс генпрокурора України.

Нагадаємо, за даними МВСУ, станом на 1 серпня 203 дитини зникли безвісти і щонайменше 5754 були нелегально депортовані до Росії.

Нещодавно вдалося повернути трьох дітей, яких вивезли до РФ окупанти. Загалом уже 50 маленьких українців перебувають на батьківщині.