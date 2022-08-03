Щонайменше 5754 українські дитини були нелегально депортовані до Росії

Станом на 1 серпня унаслідок російської агресії 693 українські дитини отримали поранення, а 358 загинули.

Про це свідчать зведені дані правоохоронних органів і Національного інформаційного бюро, повідомили у МВС.

Крім цього, 203 дитини зникли безвісти і щонайменше 5754 були нелегально депортовані до Росії.

Водночас правоохоронці розшукали 4039 дітей і ще 47 повернули з нелегальної депортації.

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Аксана Філіпішина розповіла, що саме зараз Україна налагоджує ефективну схему повернення дітей і воззʼєднання їх зі своїми родинами через міжнародні організації, у яких є мандат на пошукові роботи на тимчасово окупованих територіях України і на території РФ.

Усі історії засекречені до повного повернення дітей.

“Ми намагаємось не розкривати деталей (ред. – цього процесу). Єдине, що ви маєте знати – це те, що кожен кейс є індивідуальним… І над поверненням кожної з 47 дітей працювали щонайменше 5-6 відомств”, – наголосила Філіпішина.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішіх справ України розповіли, як працюватиме державний портал розшуку дітей "Діти війни" (childrenofwar.gov.ua).