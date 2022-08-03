Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу
СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала обстановку в Україні і дискредитувала владу
Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію, - Повітряні Сили
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
Рашагейт в Італії. Як «праві» за змовою з росіянами зняли уряд Драгі
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
ОК "Південь" про перекидання сил ворога зі сходу на південь: "Є певний маневр, ми його спостерігаємо"
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
​Денис Шарапов: «Головне завдання – збільшувати обсяги постачання зброї в Україні. З ним ми прокидаємося та засинаємо»
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
ГоловнаСуспільствоВійна

На півдні ЗСУ три рази вдарили по опорних пунктах РФ та пункті базування ворога у Чорнобаївці

Ліквідовано 20 окупантів.

На півдні ЗСУ три рази вдарили по опорних пунктах РФ та пункті базування ворога у Чорнобаївці

На півдні українська авіація нанесла три удари по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки ворога в Бериславському та Баштанському районах на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ”, – йдеться у повідомленні.

Загалом підтверджено ліквідацією ЗСУ у південному напрямку 20 окупантів. 

Також знищено: 

  • два танки Т-72, 
  • гаубицю “Мста-Б”, 
  • ще 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, Збройні сили Україні з 24 лютого ліквідували близько 41 170 окупантів, 1768 танків, 4014 бойових броньованих машин та 936 артилерійських машин ворога.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також