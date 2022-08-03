На півдні ЗСУ три рази вдарили по опорних пунктах РФ та пункті базування ворога у Чорнобаївці

На півдні українська авіація нанесла три удари по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки ворога в Бериславському та Баштанському районах на Херсонщині.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ”, – йдеться у повідомленні.
Загалом підтверджено ліквідацією ЗСУ у південному напрямку 20 окупантів.
Також знищено:
- два танки Т-72,
- гаубицю “Мста-Б”,
- ще 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо, Збройні сили Україні з 24 лютого ліквідували близько 41 170 окупантів, 1768 танків, 4014 бойових броньованих машин та 936 артилерійських машин ворога.