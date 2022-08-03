На півдні ЗСУ три рази вдарили по опорних пунктах РФ та пункті базування ворога у Чорнобаївці

На півдні українська авіація нанесла три удари по опорних пунктах і один – по скупченню озброєння та техніки ворога в Бериславському та Баштанському районах на Херсонщині.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено вогневий удар по Чорнобаївці, де розташований пункт базування окупаційних військ”, – йдеться у повідомленні.

Загалом підтверджено ліквідацією ЗСУ у південному напрямку 20 окупантів.

Також знищено:

два танки Т-72,

гаубицю “Мста-Б”,

ще 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, Збройні сили Україні з 24 лютого ліквідували близько 41 170 окупантів, 1768 танків, 4014 бойових броньованих машин та 936 артилерійських машин ворога.