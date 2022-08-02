Головне за день. Вівторок, 2 серпня

Збиті російські ракети, нові санкції США, мільярд від Євросоюзу, Ненсі Пелосі на Тайвані. Яким запам’ятається 160-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що ворог продовжує обстріли та зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Також зберігається загроза ракетних ударів з території Білорусі.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмут та Авдіївку. Систематичним застосуванням засобів вогневого ураження противник намагається скувати дії наших військ та не допустити їх перекидання на загрозливі напрямки.

Про оперативну обстановку на інших напрямках – у нашій новині.

Українська ППО збила 7 із 8 крилатих ракет, які Росія випустила з Каспію. Цілі летіли в бік центральних, південних та західних областей України.

"2 серпня близько 17 години окупанти завдали ракетного удару з району Каспійського моря. Застосовувались стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Загалом по території України було випущено вісім крилатих ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України", - розповіли в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

За інформацією військових, шість ворожих ракет ліквідували зенітні ракетні війська. Ще одну збив винищувач української авіації.

Росія завдала ракетного удару по Львівській області.

За повідомленням голови Львівської ОВА Максима Козицького, під час повітряної тривоги було зафіксовано два вибухи на території військового об'єкта у Червоноградському районі.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, було уражено зенітний ракетний комплекс.

Інформація щодо збитків та постраждалих уточнюється.

Станом на 2 серпня українські військові деокупували від російських загарбників 1 054 населених пункти України.

“Станом на сьогодні деокуповано вже 1 054 населені пункти. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи”, – йдеться в повідомленні Офісу президента.

США оновили список осіб, які підпадають під санкції. Туди зокрема внесли українських колаборантів, які добровільно співпрацюють із росіянами на тимчасово окупованих територіях України.

Також до списку внесли російських олігарха Андрія Гур'єва та його сина, спортсменку, наближену особу до Путіна Аліну Кабаєву, бізнесмена Андрія Мельниченка та інших.

Під санкції потрапили іще 36 компаній, які або зареєстровані в РФ, або пов'язані з російським бізнесом.

В Офісі Президента відреагували на рішення Росії визнати "Азов" "терористичною організацією".

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк підкреслив, що будь-які рішення РФ щодо України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу. Також вони не позначаться на переговорному процесі щодо обміну полоненими.

Подоляк також наголосив, що жодного добровольчого батальйону "Азов" не існує.

"Азов" – це окремий загін спеціального призначення, що входить до складу 12 бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Частина наших Збройних Сил, яка абсолютно чітко виконувала накази, дотримувалася всіх аспектів ведення бойових дій та абсолютно чітко захищала територію своєї країни. Це ключове у розумінні ситуації: лише російська армія є окупантом на чужій території, і тому будь-які дії проти цієї армії є цілком законними", - додав радник глави Офісу Президента.

Євросоюз надав Україні у повному обсязі перший транш макрофінансової допомоги в розмірі 1 млрд євро.

"Ці кошти допоможуть Україні задовольнити свої нагальні фінансові потреби після неспровокованої та невиправданої агресії з боку Росії. Мільярд євро зміцнить Україну на вирішальному етапі", - написала в Linkedin голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Літак ВПС США приземлився в столиці Тайбеї.

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