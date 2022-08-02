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Залужний провів розмову зі своїми американскими колегами

Завдяки таким розмовам формується надійний фундамент військового співробітництва між Україною та США.

Залужний провів розмову зі своїми американскими колегами
Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний поспілкувався телефоном із колегою з США Марком Міллі та НАТО Крістофером Каволі. 

Про це повідомив голова Генштабу ЗСУ Валерій Залужний. 

“Сьогодні відбулася спільна телефонна розмова з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі”, - повідомив Залужний.  

Голова Генштабу повідомив, що високо цінує їх підтримку і фахову оцінку дій та планів ЗСУ.  

Залужний також подякував всьому американському народу за надану допомогу

Нагадаємо, 1 серпня Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провели телефонну розмову з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, радником Президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

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