В Маріуполі обікрали депозитні скриньки у банку, - Андрющенко

В тимчасово окупованому росіянами Маріуполі розграбували депозитні скриньки, котрі знаходились у приміщенні банку ПУМБ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Наразі їх абсолютно вичещено під нуль. В тому числі з цим пов’язано добровільне рішення наче успішного банкира А. Висоцького залишитись та піти на співпрацю з ворогом”, - зазначив Андрющенко.

Як він додав, за даними його джерел, саме Висоцький причетний до пограбуванн скриньок, “забеспечив їх спокійне вскриття до повної окупації міста”.

Як раніше повідомлялось, окупаційна влада Маріуполя позбавила українців права власності на нерухомість.