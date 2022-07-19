Прикладна кацапологія
Прикладна кацапологія
Двоє на вихід
Двоє на вихід
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Ворог продовжує обстрілювати Сумську область, – МВС
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський прокоментував затримання екскерівника управління СБУ в Криму
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Зеленський відсторонив Венедіктову та усунув Баканова
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Тимофій Милованов: "Кремль - це мафія. Не можна дозволяти їй витрачати гроші на повій і водночас забороняти оплачувати вбивства"
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Венедіктова прокоментувала своє відсторонення з посади генпрокурора
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Зеленський поклав тимчасове виконання обовʼязків голови СБУ на Малюка
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
Хто чекав на "русский мир", дочекався: стоять у чергах за буханкою хліба, без води, без світла, - Гайдай
ГоловнаСуспільствоПодії

Маріупольців, які не зареєстрували нерухомість в окупантів, позбавляють права власності, - Андрющенко

"Фактично, днями пройде "націоналізація" вцілілого і піде розселення по ордерах".

Маріупольців, які не зареєстрували нерухомість в окупантів, позбавляють права власності, - Андрющенко
Маріуполь
Фото: Скріншот відео

Окупаційна влада Маріуполя позбавила українців права власності на нерухомість.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація" вцілілого і піде розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиясь. Таке воно, "маневренное жилье", - зауважив Андрющенко.

Радник закликав тих маріупольців, які будуть вселятися в чужі квартири дбайливо ставитися до чужої власності.

"Це рішення не варто паперу, на якому його можна було б надрукувати, якщо б в окупантів був папір. Абсолютно незаконне. Тому, якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, у квітні радник міського голови Маріуполя повідомляв, що російські окупанти мають намір "націоналізувати" в місті вціліле житло. Йдеться про те житло, власники якого не подадуть документів на "реєстрацію".

Згодом росіяни почали звозити всі знайдені автівки без власників на територію ринку "Азовський".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також