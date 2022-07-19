Маріупольців, які не зареєстрували нерухомість в окупантів, позбавляють права власності, - Андрющенко

Окупаційна влада Маріуполя позбавила українців права власності на нерухомість.

Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Якщо не пройшли реєстрацію в бананових органах бананової республіки. Фактично, днями пройде "націоналізація" вцілілого і піде розселення по ордерах. Тобто було наше, стало чиясь. Таке воно, "маневренное жилье", - зауважив Андрющенко.

Радник закликав тих маріупольців, які будуть вселятися в чужі квартири дбайливо ставитися до чужої власності.

"Це рішення не варто паперу, на якому його можна було б надрукувати, якщо б в окупантів був папір. Абсолютно незаконне. Тому, якщо вже вселились - подбайте про чужу власність, інакше будете нести відповідальність за законом", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, у квітні радник міського голови Маріуполя повідомляв, що російські окупанти мають намір "націоналізувати" в місті вціліле житло. Йдеться про те житло, власники якого не подадуть документів на "реєстрацію".

Згодом росіяни почали звозити всі знайдені автівки без власників на територію ринку "Азовський".