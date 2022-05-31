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У Маріуполі росіяни взялися за "націоналізацію" автівок, а втрачені речі жителі шукають через "рішал", - Андрющенко

"Якщо власники не з’являться протягом місяця (фактично до 01.07) всі автівки будуть визнані власністю "молодой республики".

У Маріуполі росіяни взялися за "націоналізацію" автівок, а втрачені речі жителі шукають через "рішал", - Андрющенко
Фото: скріншот відео

Російські загарбники в Маріуполі почали звозити всі знайдені автівки без власників на територію ринку "Азовський".

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Повідомляють, що це вважається за початок обліку "знахідок". Якщо власники не з’являться протягом місяця (фактично до 01.07) всі автівки будуть визнані власністю "молодой республики", - повідомив Андрющенко.

Радник підкреслив, що це другий крок окупантів після обліку нерухомості міста. 

Також Андрющенко зазначив, що втрачене майно (техніка, а також особисті речі, коштовності, одяг) жителям Маріуполя доводиться шукати через "рішал".

"Ви йдете до "правильної" людини в так званих райвідділках так званої міліції. Там показуєте фото і робите пропозицію оплати за повернення. Далі - вкрадене шукають по ринках так званої днр, Таганрога та Ростова-на-Дону. У більшості випадків - знаходять і повертають за гроші. Принаймні, кажуть що шукають по ринках. Хоча щось підказує - що це просто продають награбоване власникам задорого", - зауважив радник міського голови.

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