ДБР отримало дозвіл для спецрозслідування держзради Азарова в справі про Харківські угоди

Всупереч законодавству, проєкт угоди перед підписанням навіть не пройшов правової експертизи.

Печерський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова, підозрюваного у вчиненні державної зради за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Встановлено, що під час підписання Угоди між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України, колишній прем’єр діяв в інтересах Росії на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній та економічній безпеці України.

Зміст та умови цієї угоди були нав’язані в Москві тодішнім президентом РФ Дмитром Медвєдєвим напередодні її підписання 21 квітня 2010 року.

"Повністю розуміючи наслідки підписання цієї Угоди для України, колишній прем’єр-міністр створив умови для продовження перебування Чорноморського флоту РФ на території України на 25 років, що сприяло нарощуванню (замість виведення) військової техніки та особового складу збройних сил держави агресора в Україні, які були використані під час окупації АР Крим та міста Севастополя у 2014 році", - наголосили в ДБР.

Також зазначається, що всупереч ч. 3 ст. 4 Закону України "Про міжнародні договори України" проєкт угоди перед підписанням навіть не пройшов правової експертизи.

Слідчі ДБР отримали оригінали документів, які свідчать про цілеспрямовані дії вищих посадових осіб України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави за вказівкою вищого керівництва рф. Ці вчинки здійснювались за попередньою змовою групою осіб колишнім прем’єр-міністром Азаровим з тодішнім президентом Віктором Януковичем. Обидва оголошені в розшук.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється слідчими Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, раніше Печерський райсуд Києва заочно заарештував Віктора Януковича в справі про Харківські угоди. Експрезидент з 2014 року перебуває не в Україні. За останніми даними, він мешкав у РФ під держохороною. До Росії він утік під час Революції Гідності.