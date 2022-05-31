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На ЗАЕС перебуває близько 500 окупантів із танками, вибухівкою і зброєю, – Котін

Зафіксовано випадки знущання росіян над персоналом атомної станції. 

На майданчику Запорізької атомної електростанції перебувають близько 500 окупантів. Вони розмістили там танки, "урал", бронетранспортери, вибухівку і зброю – усе це створює небезпеку і не може перебувати поблизу атомних обʼєктів.

Про це на брифінгу в Media Center Ukraine 31 травня повідомив в.о. президента Енергоатому Петро Котін. 

"Персонал працює під нашим контролем технічним, виконує наші команди, і також працює там декілька, незначна кількість енергоблоків", – зазначив він. 

Водночас персонал станції перебуває під великим тиском загарбників. Є факти знущання та викрадення працівників станції.

"Близько одного тижня тому один з наших працівників енерго-ремонтного підрозділу був розстріляний у себе вдома з автоматних черг. Він перебуває в лікарні, дуже багато поранень у нього", – додав Котін.

Він наголосив, що станцію треба звільнити від російських загарбників, щоб уникнути ядерного тероризму.

Нагадаємо, 23 травня окупанти увірвалися до будинку співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та кілька разів вистрелили в нього з автоматичної зброї.

Чоловік госпіталізований з чисельними кульовими пораненнями, за його життя борються лікарі. ГУР Міноборони оприлюднило перехоплення розмови ворожих військових, які обговорювали напад на Швеця.

"Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його замочили. Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень", – говорить військовий РФ.

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