З'явилося відео прориву українських вертольотів до Азовсталі.

Його опублікувало видання "Дніпро Оперативний".

Екіпажі українських вертольотів Мі-8 витримали щільну російську протиповітряну оборону та ворожу авіацію, яка було зосереджена в Маріуполі та навколо міста, щоб доставити необхідні припаси та підмогу захисникам Азовсталі. Усього було здійснено сім вильотів.

Із 16 залучених гелікоптерів два росіяни знищили. Також окупанти збили ще один, який прилетів на допомогу одному збитому.

Українські льотчики, попри надскладні умови, летіли до Маріуполя, аби передати їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Загалом було здійснено сім таких місій. В одну з них вертольотом туди доставили 72 бійців полку "Азов", які посилили підрозділ, що вже перебував на Азовсталі.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що багато українських льотчиків загинуло, доставляючи на Азовсталь воду, їжу й евакуюючи поранених.