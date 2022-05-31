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Захоплення Лимана вказує на плани Росії оточити Сєвєродонецьк і закрити котел, – Міноборони Великої Британії

Прогрес російських військ повільний, але успіхи є.

Захоплення Лимана вказує на плани Росії оточити Сєвєродонецьк і закрити котел, – Міноборони Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Російські військові захопили Лиман, ймовірно, для того, щоб оточити Сєвєродонецьк і закрити котел навколо сіл у Луганській області.

Про це повідомляє в Twitter Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що прогрес російських військ у регіоні повільний, однак певні успіхи вони мають.

"Росія досягла локальних успіхів, шляхом зосередження сил і вогню на відносно невеликій території. Але це змушує РФ йти на ризик в інших місцях", – йдеться у звіті.

Зараз тривають сильні обстріли Луганської області, на околицях Сєвєродонецька точаться вуличні бої.

У розвідці зазначають, що політична мета РФ – окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. Для її досягнення Росії треба досягти успіху за межами Сєверодонецька, включаючи ключове місто Краматорськ та магістральну дорогу М04 Дніпро-Донецьк.

Підрозділи Південного угруповання військ Росії, ймовірно, очолюють найбільш успішний напрямок за підтримки Центрального угруповання військ, що йде з півночі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, ворог сконцентрував зусилля на захопленні Сєвєродонецька. Минулої доби на Донецькому та Луганському напрямках було відбито вісім атак ворога, знищено один танк, чотири артилерійські системи, п’ять бойових броньованих машин і два ворожі автомобілі. Підрозділи Протиповітряної оборони збили крилату ракету Х-59МК.

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