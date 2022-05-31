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Голова МЗС Франції закликала розслідувати загибель свого журналіста на Луганщині

МЗС Франції буде стежити за ходом розслідування. 

Голова МЗС Франції закликала розслідувати загибель свого журналіста на Луганщині
Фредерік Лакларк-Імофф
Фото: brytfmonline.com

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна закликала провести прозоре розслідування загибелі французького журналіста Фредеріка Леклерка-Імоффа в Луганській області.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу BFM TV, на якому працював загиблий журналіст.

За словами Катрін Колонна, розслідування будуть проводити українські правоохоронці, але МЗС Франції буде його відстежувати.

"Убитий журналіст виконував свою роботу", – сказала вона.

Нагадаємо, 30 травня російські військові обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей з Луганської області. Унаслідок обстрілів загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імофф.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що журналіст був в Україні для висвітлення реалій війни.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 травня висловив співчуття родині загиблого журналіста і додав, що Фредерік Леклерк-Імхофф став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого.

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