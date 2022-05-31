Голова МЗС Франції закликала розслідувати загибель свого журналіста на Луганщині

МЗС Франції буде стежити за ходом розслідування.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна закликала провести прозоре розслідування загибелі французького журналіста Фредеріка Леклерка-Імоффа в Луганській області.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу BFM TV, на якому працював загиблий журналіст.

За словами Катрін Колонна, розслідування будуть проводити українські правоохоронці, але МЗС Франції буде його відстежувати.

"Убитий журналіст виконував свою роботу", – сказала вона.

Нагадаємо, 30 травня російські військові обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей з Луганської області. Унаслідок обстрілів загинув французький журналіст Фредерік Леклерк-Імофф.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що журналіст був в Україні для висвітлення реалій війни.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 30 травня висловив співчуття родині загиблого журналіста і додав, що Фредерік Леклерк-Імхофф став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого.