Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, троє людей загинуло

Уночі 31 травня російські військові завдали ракетного удару по Слов'янську. Унаслідок обстрілів загинуло троє людей, шестеро отримало поранення.

Про це повідомляє у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, постраждали школа та щонайменше сім багатоповерхівок.

Наразі тривають рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити вже по їх завершенню.

"Цей авіаудар – черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди. Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся – збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", – написав він.

Нагадаємо, 24 травня Росія обстріляла житлові будинки Слов'янська касетними снарядами.