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Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, троє людей загинуло

Пошкоджена будівля школи та семи багатоповерхівок.

Окупанти завдали ракетного удару по Слов'янську, троє людей загинуло
Внаслідок обстрілів 31 травня у Слов'янську була пошкоджена будівля школи
Фото: Павло Кириленко у Facebook

Уночі 31 травня російські військові завдали ракетного удару по Слов'янську. Унаслідок обстрілів загинуло троє людей, шестеро отримало поранення.

Про це повідомляє у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, постраждали школа та щонайменше сім багатоповерхівок.

Наразі тривають рятувальні роботи. Про точну кількість жертв і постраждалих можна буде говорити вже по їх завершенню.

"Цей авіаудар – черговий злочин російських окупаційних військ на нашій землі, жертвою якого є цивільні люди. Вкотре повторюю, що безпечних місць на Донеччині немає, тож знову закликаю: евакуюйтеся – збережіть свої життя. Путін веде війну на винищення українців", – написав він.

Нагадаємо, 24 травня Росія обстріляла житлові будинки Слов'янська касетними снарядами.

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