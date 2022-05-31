Поліція Київщини затримала підозрюваного у вбивстві сусіда

Зловмиснику загрожує позбавлення волі до 15 років.

Поліція Київської області штурмом взяла будинок у Василькові, в якому зачинився чоловік, котрого підозрюють у вбивстві сусіда.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Чоловік відпочивав в компанії друзів і вийшов до мангалу перевірити готовність м’яса. В цей час сусід поцілив з вікна свого будинку йому в голову.

Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Від отриманих травм 43-річний чоловік загинув на місці.

“Далі зловмисник зачинився з рушницею в домі і погрожував розправою поліцейським, які приїхали на виклик. Наші спецпризначенці штурмом взяли нападника. Дати хоч якесь пояснення своїм діям 64-річний чоловік так і не зміг” - відзначив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Затриманий чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, 24 травня в США озброєний 18-річний підліток влаштував стрілянину в початковій школі міста Увальде. Він відразу застрелив 14 учнів та вчительку, десять поранених доставили до лікарні.