Рашисти просунулися вглиб Сєвєродонецька, під Лисичанськом контузило журналіста і перекладачку, - Гайдай

У Сєвєродонецьку російські загарбники просунулися вглиб міста.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, тривають вуличні бої.

Очільник області зазначив, що волонтери, машину яких у Сєвєродонецьку розстріляли окупанти, почуваються себе задовільно. А тіл зниклих лікарів у "швидкій" не знайшли.

"Маємо надію, що зниклі лікарі живі", - додав Гайдай.

Він також розповів, що внаслідок ворожого обстрілу під Лисичанськом загинув французький журналіст, а патрульний поліцейський отримав поранення. Контузило також ще одного журналіста і перекладачку. Усіх потерпілих везуть у медзаклад Дніпра, додав очільник Луганщини.

Він вкотре закликав жителів області, які не виїхали в безпечні регіони, залишатися в укриттях. За словами Гайдая, евакуацію зупинили, поки не стабілізується безпекова ситуація.

Нагадаємо, 30 травня росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль на Луганщині. В результаті загинув французький журналіст.

Зранку російські війська змогли зайти в Сєвєродонецьк і взяти під контроль смугу близько ста метрів, але суттєво просунутись далі їм не вдалося.