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Через шторм до берега одеського пляжу прибило ворожу міну, - ОК "Південь"

На щастя, відпочивальників не було. Фахівці знахідку знешкодили.

Через шторм до берега одеського пляжу прибило ворожу міну, - ОК "Південь"
Фото: скріншот відео

Через шторм у Чорному морі зірвало з кріплення одну з російських мін і прибило до берега одного з одеських пляжів.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"На щастя, пляж системно патрулюється і відпочивальників не було. Небезпечну знахідку знешкоджено фахівцями підривної команди ВМС ЗСУ. Після вивезення в безпечне місце, військові спеціалісти здійснили контрольований підрив міни", - розповіли в командуванні.

Військові наголосили - небезпека появи вибухонебезпечних предметів залишається високою. Тому закликали відпочивальників бути обережними, адже "не завжди міна поводитиметься так стримано, цілком імовірний неконтрольований підрив".

Нагадаємо, речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що міські пляжі масово заповнили відпочивальники, попри небезпеку замінування моря та узбережжя. 

Раніше в ОК "Південь" повідомили, що Росія все ще залишає місто Одесу у своїх пріоритетах для захоплення та окупації. 

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