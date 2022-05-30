Через бої пошкоджено аміакопровід "Тольятті – Одеса". Аміачної загрози для Бахмута немає, - Кириленко

Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км. У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне

Аміачної загрози для Бахмута через пошкодження герметичності гілки аміакопроводу "Тольятті – Одеса" немає.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Рятувальники провели обстеження – на відтинку трубопроводу 7,5 км знаходиться орієнтовно 250 тонн аміаку. Витік – незначний. Радіус можливого ураження хмарою аміаку становить близько 4 км. У зоні ураження – Кодема, Гладосове, Семигір’я, Дача, Миколаївка Друга і Доломітне", - розповів Кириленко.

Він додав, що до ліквідації наслідків аварії залучено 45 фахівців та 9 автоцистерн.

Раніше Кириленко повідомив, що через бойові дії було пошкоджено гілку аміакопроводу "Тольятті – Одеса". Її не використовують із 2014 року.

Попри те, що засувки на гілці закрито, речовина почала витікати самоплином.

Очільник Донеччини додав, що "хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе в бік Бахмута".

Нагадаємо, нині в Міноборони повідомили, що на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках точаться найзапекліші бої.