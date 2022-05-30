Розмінувати потрібно майже пів території України, - Бондар

Майже 300 тисяч квадратних кілометрів території України потребує гуманітарного розмінування.

Про це на брифінгу заявив начальник Управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, повідомляють у МВС.

Наразі піротехніки зосередили свої зусилля на розмінуванні Київської, Чернігівської, Житомирської та Сумської областей. Також ліквідовують наслідки російських обстрілів у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій, Луганській областях.

"Станом на сьогодні піротехніками ДСНС знешкоджено понад 124 тисячі вибухонебезпечних предметів. Під час розмінування Київської, Чернігівської та Сумської областей очищено 205 населених пунктів. Здійснено розмінування 590 км автошляхів, 127 км залізничних колій, 1191 об’єкта інфраструктури, 28 км газопроводів та понад 1 тисячі км ліній електропередач", – розповів Бондар.

Він додав, що піротехніки ДСНС найперше обстежують та очищують населені пункти й об’єкти критичної інфраструктури. Тоді розпочнеться поетапний процес гуманітарного розмінування сільськогосподарських угідь і природних екосистем. Їхню черговість визначатимуть військові адміністрації.

Нагадаємо, за даними МВСУ, щодня піротехніки вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.