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"Договір про гарантії безпеки дуже потрібен. Це нормально, нейтральний статус у нас є офіційним", – Подоляк

Він вважає, що зараз Україна не може йти на компроміси, на які була готова на початку війни. 

"Договір про гарантії безпеки дуже потрібен. Це нормально, нейтральний статус у нас є офіційним", – Подоляк
Фото: скрін відео

Радник голови Офісу президента, учасник перемовної групи з Росією Михайло Подоляк вважає, що Україна не може йти на будь-які поступки країні-окупантці після всього, що та зробила під час вторгнення.

В інтервʼю LB він зазначив, що тепер не може бути жодних компромісних позицій, на які ми могли б погодитися на початку війни.

"Нам договір про гарантії безпеки дуже потрібен. Це нормально, нейтральний статус у нас є офіційним... Він з 1991 року в нас офіційний", – сказав він, зазначивши, що хоч у Конституції і прописаний курс на НАТО, зараз статус України позаблоковий. 

Подоляк підкреслив, що наміри вступити до якогось блоку – це наміри, а є позаблоковий, нейтральний статус, тому ми і воюємо самі. 

"А нейтральний статус – це армія потужна, це зброя певна", – наголосив він. 

За його словами, щодо гарантій безпеки, то Україна продовжує обговорення з потенційними підписантами. 

"Там же пакетні гарантії різного рівня можуть бути. Просто країни мають для себе вирішити, чи готові вони допомагати в таких ситуаціях, у яких опинилась Україна. Це може бути взагалі формульним рішенням для країн з нейтральним статусом, які не хочуть вступати в будь-які військові альянси, але хочуть мати певні гарантії від потужних країн", – додав Подоляк.

Він переконаний, що питання гарантій – це питання правильного закінчення війни в Європі. 

"Тобто ми, знову ж таки, повертаємося до ключового – готовності глобальної еліти брати на себе відповідальність. Тому що просто укласти альянс – це одна історія, а взяти відповідальність, наприклад, на рубежі з Російською Федерацією – це вже інше", – пояснив радник офісу Зеленського. 

Нагадаємо, курс держави на НАТО прописано в Конституції. Росія до і після початку вторгнення вимагала відмови від вступу України до Альянсу. Президент Володимир Зеленський у березні говорив, що закріплення нейтрального статусу можливе після референдуму, однак він може відбутися лише після виведення російських військ з території України. 

У квітні голова фракції "Слуга народу" та очільник перемовної делегації Давид Арахамія заявив, що якщо з РФ і країнами-гарантами буде ухвалено договір із прописаним позаблоковим статусом, то наступним завданням буде внесення змін щодо Конституції України. Водночас якщо українці підтвердять курс на НАТО – угода не зможе запрацювати. 

Україна на переговорах запропонувала, щоб країни-члени Радбезу ООН – Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль – надали нашій державі гарантії безпеки, схожі на принцип колективної безпеки НАТО. Зокрема, упродовж трьох днів після нападу на Україну країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та створити безпольотну зону.

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