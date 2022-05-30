Порошенко звернувся з відкритим листом до Зеленського

Експрезидент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, закликавши зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті ЄНП.

«Саме там будуть формуватися рішення, серед іншого, і щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, і щодо механізму післявоєнної відбудови України, і щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня.

Маю відповідне офіційне запрошення від Президента Європейської народної партії. Є оформлене відрядження, підписане Головою Верховної Ради України. Заплановано мої виступи на Конгресі та Саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій», - зазначив Порошенко.

Він назвав незаконно зірваною поїздку на Парламентську асамблею НАТО, коли прикордонники не дозволили експрезиденту перетнути кордон.

«На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія», - зазначив Порошенко.

Він зазначив, що відстоюватиме на саміті ЄНП надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС, надання зброї та фінансової допомоги.

«При такій ясності в цілях та меседжах, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні? Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність.

І сьогодні всі разом – і влада, і опозиція, і громадянське суспільство – працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України», - резюмував Порошенко.

Нагадаємо, перед цим експрезидента Петра Порошенка двічі не випустили з країни для участі у Парламентській асамблеї НАТО.