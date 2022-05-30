Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Сьогодні офіційно сформовано підрозділ Сил спеціальних операцій “АЗОВ” Харків
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
Де бензин: чому не зникають черги за пальним і що буде далі?
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
У прикордонних пунктах на Львівщині утворилися черги на в'їзд і виїзд
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
Окупанти вдарили ракетами по Кривому Рогу, практично знищено завод (оновлено)
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
"Херсон, тримайся, ми поруч", – 28 бригада показала відео знищення техніки росіян
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
Наталя Лелюх: "Я вважаю, що про проблеми треба говорити завжди. Я реально не розумію фразу "не на часі"
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
Найбільших втрат Росія вчора зазнала на Бахмутському напрямку, – Генштаб ЗСУ
ГоловнаПолітика

Порошенко звернувся з відкритим листом до Зеленського

Експрезидент має намір відвідати саміт ЄНП.

Порошенко звернувся з відкритим листом до Зеленського
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент Петро Порошенко звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, закликавши зберігати єдність та скоординованість зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів та дати йому змогу взяти участь у саміті ЄНП.

«Саме там будуть формуватися рішення, серед іншого, і щодо перспектив посилення санкційного режиму проти Росії, і щодо механізму післявоєнної відбудови України, і щодо можливості надання нашій державі статусу кандидата на членство в Євросоюзі на засіданні Європейської Ради наприкінці червня. 

Маю відповідне офіційне запрошення від Президента Європейської народної партії. Є оформлене відрядження, підписане Головою Верховної Ради України. Заплановано мої виступи на Конгресі та Саміті ЄНП, низку зустрічей з керівниками ЄС, держав та урядів країн, лідерами європейських партій», - зазначив Порошенко.

Він назвав незаконно зірваною поїздку на Парламентську асамблею НАТО, коли прикордонники не дозволили експрезиденту перетнути кордон.

«На тлі зовнішньої загрози надзвичайно важливо зберігати єдність та скоординованість наших зусиль, уникати будь-яких внутрішніх розбратів і спільно працювати на всіх можливих міжнародних майданчиках, а особливо таких вагомих як Європейська народна партія», - зазначив Порошенко.

Він зазначив, що відстоюватиме на саміті ЄНП надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС, надання зброї та фінансової допомоги. 

«При такій ясності в цілях та меседжах, в чиїх інтересах зупиняти мене на кордоні? Український народ в ці складні часи заслуговує на мудрість політиків. Запорукою наших успіхів завжди були міцне військо, внутрішня єдність, потужна міжнародна підтримка та солідарність.

І сьогодні всі разом – і влада, і опозиція, і громадянське суспільство – працюємо для розбудови сильної незалежної демократичної процвітаючої європейської України», - резюмував Порошенко. 

Нагадаємо, перед цим експрезидента Петра Порошенка двічі не випустили з країни для участі у Парламентській асамблеї НАТО. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також