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Голова ОП попередив Європу про газовий шантаж Росії

Єрмак наголосив, що зараз важливо продемонструвати силу та єдність західного світу.

Голова ОП попередив Європу про газовий шантаж Росії
Фото: ОПУ

Голова Офіссу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія за настанням холодів розпочне газовий шантаж Європи.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Не можна виключати, що Росія, окрім продовольчої кризи, з настанням холодів розпочне газовий шантаж Європи. Враховуючи те, що зараз Кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що зараз важливо продемонструвати силу та єдність західного світу.

"Економічна підтримка України, мита та ембарго на російську нафту, санкції проти банківської системи РФ, вторинні санкції, а також саме та зброя, яку просить наша держава - це сильна, спільна відповідь. Удари по Росії мають бути швидкими, без вагань. Інакше Кремль спробує розколоти ЄС і продовжить власний шантаж", - додав голова ОП.

Нагадаємо, раніше єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу цього року.

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