Голова ОП попередив Європу про газовий шантаж Росії

Єрмак наголосив, що зараз важливо продемонструвати силу та єдність західного світу.

Голова Офіссу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія за настанням холодів розпочне газовий шантаж Європи.

Про це він написав у Telegram-каналі.

"Не можна виключати, що Росія, окрім продовольчої кризи, з настанням холодів розпочне газовий шантаж Європи. Враховуючи те, що зараз Кремль хоче обміняти розблокування українських портів на зняття санкцій, можна розуміти кінцеву мету Москви", - зазначив Єрмак.

Він наголосив, що зараз важливо продемонструвати силу та єдність західного світу.

"Економічна підтримка України, мита та ембарго на російську нафту, санкції проти банківської системи РФ, вторинні санкції, а також саме та зброя, яку просить наша держава - це сильна, спільна відповідь. Удари по Росії мають бути швидкими, без вагань. Інакше Кремль спробує розколоти ЄС і продовжить власний шантаж", - додав голова ОП.

Нагадаємо, раніше єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що ЄС розробляє план на випадок, якщо Росія припинить постачання газу цього року.