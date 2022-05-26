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"Поки що без війни", – Лукашенко наказав створити нове оперативне командування ЗС на українському напрямку

Лукашенко провів нараду з питань забезпечення військової безпеки.

"Поки що без війни", – Лукашенко наказав створити нове оперативне командування ЗС на українському напрямку
Фото: EPA/UPG

Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко наказав створити нове оперативне командування збройних сил Білорусі на українському напрямку – південне крило.

Про це пише БелТА.

"Ми бачимо, що на нас буде здійснюватися військовий тиск через Польщу, Литву і Латвію. Нажаль, відкрився новий напрямок і ми не можемо не приділяти йому увагу", – заявив він під час наради.

Лукашенко додав, що необхідно негайно створювати нове оперативне командування – південне крило.

"Ми маємо проводити цю ротацію, це моя жорстка вимога, це – умова військового часу. Але поки без війни", – заявив він.

Нагадаємо, сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань. Так само залишається загроза використання Придністровського регіону Молдови для завдання ударів по Україні.

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