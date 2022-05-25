Зеленський провів перемовини з канцлером Австрії

Президент Володимир Зеленський провів переговори з федеральним канцлером Австрії Карлом Нехаммером.

Про це глава держави повідомив у своєму Twitter.

Сторони обговорили ситуацію на фронті та перспективи членства України в ЄС.

"Подякував Австрії за гуманітарну допомогу, а також за готовність прийняти громадян України на лікування та медичну реабілітацію", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, на початку травня австрійська міністерка в справах ЄС та конституційних питань Каролін Едтштадлер заявила, що вступ України до ЄС не може бути досягнутий "в найближчі п'ять-десять років".

Австрія також висловила готовність запровадити ембарго на російську нафту.