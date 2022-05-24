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Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну групу щодо гарантій безпеки для України

Мета ініціативи – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних безпекових гарантій.

Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен очолять міжнародну групу щодо гарантій безпеки для України
Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном

Про це Єрмак повідомив, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму у Давосі, пише сайт ОП

"Сьогодні я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи", – розповів керівник ОП.

Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

"Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України", – наголосив Єрмак.

Нагадаємо, Андрій Єрмак сьогодні повідомив про те, що Європейський Союз затвердив четвертий транш військової допомоги Україні на суму 500 млн євро. 

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