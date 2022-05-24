Українські захисники вщент розбили передову 58-му армію Південного воєнного округу РФ, - СБУ

"У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту", - йдеться в перехопленій розмові загарбників.

Українські бійці розбили вщент на півдні України 58-му армію Південного воєнного округу Росії, яку вважають однією з передових.

Про це повідомили в СБУ на підставі перехоплених розмов окупантів.

"У 2018 році її переоснастили найновішими озброєнням і технікою, "аналогов которым нет", а зараз ЗСУ зробили так, що "нєт" самої 58 армії Південного воєнного округу рф", - зазначили в Службі безпеки.

"ОТ 58-ой армии вообще ничего не осталось. Она считалась самой тяжелой армией в Южном военном округе. По итогу, от нее не осталось практически ничего. Валера Бакин в 58-ой армии служил. У него в роте ни одного человека живого нет. Ни одного! Всех, короче, поубивали. Всю роту. У нас там тоже есть роты, где осталось 3 человека, 4 человека", – йдеться в перехопленні розмові російського окупанта зі своєю дружиною.

В спецслужбі наголосили - українські захисники роблять усе, аби "приклад" 58 армії наслідували й інші військові підрозділи ворога".

Нагадаємо, російська служба ВВС повідомила про загибель в Україні відставного генерал-майора Боташева. Тим часом країна-агресор від початку вторгнення втратила майже 29350 одиниць особового складу.