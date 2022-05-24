Окупанти захопили Світлодарськ на Донеччині

Зранку 24 травня російські окупанти зайняли місто Світлодарськ Донецької області.

Про це повідомив в ефірі "Вільного радіо" начальник Світлодарської військово-цивільної адміністрації Сергій Гошко.

"Наразі вивішують свою ганчірку (російський прапор. – Ред.) на адміністративній будівлі", – зазначив Гошко.

За його словами, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи в місцевих жителів. Мешканці стверджують, що наразі окупантів небагато, вони ходять групами по п'ять осіб.

Учора окупанти захопили сусіднє селище Миронівський.

Нагадаємо, сьогодні військові РФ обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині. Ворог вдарив по населених пунктах: Бахмут, Лиман, Соледар, Авдіївка, Райгородок, Луганське, Зоря, Орлівка, Калинове, Адамівка, Нью-Йорк, Північне, Сидорове, Тоненьке.

Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів. Є загиблі та поранені.