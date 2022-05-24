Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
Чому Україна не поступиться: відповідь The New York Times
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
ГоловнаСуспільствоЖиття

Окупанти захопили Світлодарськ на Донеччині

Російські військові перевіряють документи місцевих жителів. 

Окупанти захопили Світлодарськ на Донеччині
Російський прапор у Світлодарську
Фото: freeradio.com.ua

Зранку 24 травня російські окупанти зайняли місто Світлодарськ Донецької області.

Про це повідомив в ефірі "Вільного радіо" начальник Світлодарської військово-цивільної адміністрації Сергій Гошко. 

"Наразі вивішують свою ганчірку (російський прапор. – Ред.) на адміністративній будівлі", – зазначив Гошко.

За його словами, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи в місцевих жителів. Мешканці стверджують, що наразі окупантів небагато, вони ходять групами по п'ять осіб. 

Учора окупанти захопили сусіднє селище Миронівський.

Нагадаємо, сьогодні військові РФ обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині. Ворог вдарив по населених пунктах: Бахмут, Лиман, Соледар, Авдіївка, Райгородок, Луганське, Зоря, Орлівка, Калинове, Адамівка, Нью-Йорк, Північне, Сидорове, Тоненьке.

Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів. Є загиблі та поранені. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також