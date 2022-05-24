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​Російська служба ВВС повідомила про загибель в Україні відставного генерал-майора Боташева

Інформацію підтвердили три колишні підлеглі загарбника, які підтримували з ним зв'язок після закінчення служби.

​Російська служба ВВС повідомила про загибель в Україні відставного генерал-майора Боташева
Фото: Олег Харсеев

На війні в Україні загинув російський відставний генерал-майор Канамат Боташев, повідомляє російська служба ВВС.

Інформацію про загибель виданню підтвердили три колишні підлеглі загарбника, які підтримували з ним зв'язок після закінчення служби.

Як відомо, в неділю українські захисники збили ворожий Су-25, пілот катапультуватися не встиг. Опісля в російських соцмережах користувачі почали писати про загибель Боташева.

Окупанта звільнили з лав російської армії у 2012-му. Його звинуватили в аварії винищувача Су-27 під Петрозаводськом. Тоді Боташев попросив свого друга-полковника "прокатати" його на літаку, допуску до польотів на якому загарбник не мав. В результаті виконання складної фігури вищого пілотажу винищувач розбився, а обоє пілотів встигли катапультуватися. Згодом Боташева судили, після чого він звільнився з армії.

У виданні припускають, що відставний російський 63-річний генерал міг потрапити на війну в Україні через запис у військкомат, патріотичні організації або ж ПВК Вагнера.

Нагадаємо, 22 травня в Луганській області українські військовослужбовці збили з переносного зенітно-ракетного комплексу "Stinger"штурмовик російських окупантів Су-25. 

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