З порту Маріуполя окупанти збираються вкрасти метал. Його вартість складає $170 млн, – директор ДП

Російські війська намагаються частково відновити порт в окупованому місті Маріуполь, що в подальшому дозволить вкрасти українські метал і зерно, які там залишилися.

Станом на 23 лютого в порту було близько 200 000 тонн металу й чавуну сукупною вартістю в $170 млн. Зерна було 3,4 тисячі тонни на складах і ще 9000 тонн на судні під іноземним прапором, розповів у коментарі ЕП директор ДП "Маріупольський морський торговельний порт" Ігор Барський.

Зараз окупанти розблокували старі ворота порту, але російські судна не зможуть туди зайти, поки акваторію не розчистять від затонулих суден. За словами Барського, окупанти можуть розчистити 3-4 причали із 18.

Для цього потрібна електроенергія, але портова підстанція пошкоджена. Через це завантажити судна українським майном окупанти поки не можуть.

"Проте в порту є один непошкоджений автономний плавучий кран, який працює на дизельному паливі – саме його можуть залучати, аби вивозити крадений український метал. Зараз російські загарбники ремонтують важкі навантажувачі, які для цього потрібні. Крім того, є інформація, що російські загарбники хочуть встановити свою окупаційну "адміністрацію" порту", – зазначили журналісти.

Нагадаємо, окупанти затопили в Маріупольському порту декілька кораблів, включно з цивільними. Судна затонули.