Декілька тисяч наших людей перебувають у полоні, ми повинні їх звільнити, - Зеленський

Президент також наголосив, що Росію потрібно не вмовляти, а тиснути на неї.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що найгострішими гуманітарними питаннями для України на сьогодні є обмін полоненими, розблокування українських портів, а також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих українців.

Про це він заявив під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.

"Перше – обмін людей. Це на сьогодні гуманітарний момент і політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, «Азовсталі». Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна залучила до процесу обміну ООН, Швейцарію, Ізраїль та багато інших країн, які намагаються розмовляти з Росією.

Проте, на переконання президента, потрібно не вмовляти РФ, а тиснути на неї, домагаючись необхідного рішення.

"У жодному разі загравати не можна, гратися з Росією не можна, але слід тиснути політично, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго. Погрожування санкційні, бізнесові. І через ці погрожування досягати можливості обміну. Активізувати обмін наших людей на російських військових", - зазначив Зеленський.

Друга гуманітарна проблема, за словами президента, полягає в наближенні світової продовольчої кризи через заблоковані Росією українські порти.

"Буде дефіцит харчової продукції через блокування всіх портів у нашій державі. Сьогодні 22 мільйони тонн зерна заблоковано Російською Федерацією, яка повністю контролює Чорноморське й Азовське узбережжя", – зазначив він.

Третьою важливою гуманітарною проблемою, для якої поки що немає практичного рішення, Зеленський назвав незаконну депортацію українських громадян на територію РФ.

"Особисто я поки що не можу знайти формат розв'язання цієї проблеми. Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти на це питання. І хотілося б повернути людей додому або хоча б отримати інформацію, де вони, що вони живі", – сказав президент.