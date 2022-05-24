ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
ЗСУ відкинули ворога на Слов'янському та Бахмутському напрямках
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
Очільник ГУР Буданов: на Путіна скоїли замах після початку повномасштабної війни
Війна. Гра у хованки
Війна. Гра у хованки
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Щодня на фронті гинуть до ста українських військових, – Зеленський
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Рада продовжила воєнний стан в Україні до 23 серпня
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Михайло Макарук: «Російська Федерація повинна перестати існувати в нинішньому вигляді»
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
РФ перегруповує Чорноморський флот: у Чорне море зайшов фрегат “Адмірал Макаров”
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
У Десні під завалами знайшли 87 жертв ворожого авіаудару
ГоловнаСуспільствоВійна

Декілька тисяч наших людей перебувають у полоні, ми повинні їх звільнити, - Зеленський

Президент також наголосив, що Росію потрібно не вмовляти, а тиснути на неї.

Декілька тисяч наших людей перебувають у полоні, ми повинні їх звільнити, - Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський наголосив, що найгострішими гуманітарними питаннями для України на сьогодні є обмін полоненими, розблокування українських портів, а також пошук і встановлення місцеперебування незаконно депортованих українців.

Про це він заявив під час онлайн-спілкування в Українському домі в Давосі.

"Перше – обмін людей. Це на сьогодні гуманітарний момент і політичне рішення, яке залежить від підтримки багатьох держав. Ви знаєте, декілька тисяч наших людей перебувають у полоні після заблокованого Маріуполя, «Азовсталі». Крім того, з Донбасу були люди. Вони сьогодні в полоні. Це абсолютно відважні люди, я їм вдячний безмірно. Вони зробили велику роботу. Впевнений, героїчну, історичну. Ми маємо їх обміняти", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна залучила до процесу обміну ООН, Швейцарію, Ізраїль та багато інших країн, які намагаються розмовляти з Росією.

Проте, на переконання президента, потрібно не вмовляти РФ, а тиснути на неї, домагаючись необхідного рішення.

"У жодному разі загравати не можна, гратися з Росією не можна, але слід тиснути політично, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго. Погрожування санкційні, бізнесові. І через ці погрожування досягати можливості обміну. Активізувати обмін наших людей на російських військових", - зазначив Зеленський.

Друга гуманітарна проблема, за словами президента, полягає в наближенні світової продовольчої кризи через заблоковані Росією українські порти.

"Буде дефіцит харчової продукції через блокування всіх портів у нашій державі. Сьогодні 22 мільйони тонн зерна заблоковано Російською Федерацією, яка повністю контролює Чорноморське й Азовське узбережжя", – зазначив він.

Третьою важливою гуманітарною проблемою, для якої поки що немає практичного рішення, Зеленський назвав незаконну депортацію українських громадян на територію РФ. 

"Особисто я поки що не можу знайти формат розв'язання цієї проблеми. Я хотів би звернути увагу міжнародної спільноти на це питання. І хотілося б повернути людей додому або хоча б отримати інформацію, де вони, що вони живі", – сказав президент.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також