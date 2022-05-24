У Миколаєві вночі лунали вибухи, на Кіровоградщині увечері збили ракету, – зведення ОВА

За попередніми даними, на Миколаївщині внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

На Кіровоградщині ніч минула спокійно. Учора о 17.50 над с. Ганнівка Новоукраїнського району силами ППО збито ракету, яка впала на відкритій території. На місці падіння виявлено уламки. Обійшлося без загиблих і постраждалих. Працює слідчо-оперативна група. Про це повідомили у зведенні ОВА станом на 8 ранку.

На Дніпропетровщині вночі і ранком були тривоги. Увечері – чотири "прильоти" по залізничній інфраструктурі. Без постраждалих. Серйозні руйнування. На ранок – знову обстріли Зеленодольської та Широківської громад, які межують з Херсонщиною. Є руйнування житла. Людей не зачепило. Детальна інформація уточнюється.

На Харківщині вночі поодинокі обстріли, постраждалих немає. По області за добу були обстріли Мерефи, Ізюмського району та Дергачів і Лозівського району. Загалом за добу п’ятеро поранених, зокрема одна людина в Харкові, одна – в Дергачівському районі, дві людини – в с. Гусарівка Ізюмського району, одна – Лозівський р-н, селище Близнюки.

У Луганській області постійні артобстріли Сєвєродонецька. Зруйновано по шість будинків у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Ще чотири будинки зруйновані в Золотому та три – в Новодружеську. За добу четверо загиблих (усі в одному будинку), четверо поранених. Детальна інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Донеччина: обстріли по всій лінії фронту. Загострення поблизу Авдіївки, Лиману, Райгородка. За добу – троє вбитих, шестеро поранених цивільних. Евакуація з прифронтової зони продовжується, попри обстріли.

У Миколаєві вночі були чутні вибухи. Інформація щодо пошкоджених об’єктів та постраждалих уточнюється. Удень і вночі були обстріли Березнегуватської та Широківської громад. За попередньою інформацією, потерпілих і пошкоджень немає. Деталі встановлюються.

У Херсонській області стабільно критична ситуація. Найбільш гостро стоїть питання із доставкою провізії та ліків в окупованих селах, які межують з Миколаївською та Дніпропетровською областями. У більшість населених пунктів немає змоги доставити гуманітарну допомогу та організувати зелений коридор. Окупанти продовжують нищити в Херсоні українську символіку та вивішувати свій триколор і радянську символіку.

Нагадаємо, за три місяці повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 29 350 осіб, зокрема 150 – минулої доби. Найбільш втрат учора ворог зазнав на Сєвєродонецькому напрямку.