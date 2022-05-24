З 24 лютого вже пів сотні громад перейшли до ПЦУ

Раніше вони належали до УПЦ МП.

З початку повномасштабного російського нападу на Україну вже п’ятдесят громад вийшли з підпорядкування Московському патріархату та послідували Томосу про автокефалію Православної Церкви України, перейшовши у безпосереднє керівництво Предстоятеля – Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

Зокрема, мова йде про наступні громади:

Київська єпархія:

1. Парафія ікони Божої Матері Знамення м. Київ

2. Парафія ікони Божої Матері Остробрамська м. Київ

3. Парафія св. ап. Луки м. Біла Церква Київська обл. з ієреєм Леонідом Бачинським

4. Парафія свт. Миколая Чудотворця м. Ірпінь з протоієреєм Андрієм Клюшевим і протоієреєм Василем Мандзюком

5. Хрестовоздвиженська парафія смт Володарка Білоцерківського району разом з протоієреєм Іваном Тарасовим

6. Парафія св. ап. Іоана Богослова смт Пісківка Бучанського району

7. Свято-Вознесенська парафія с. Селичівка Броварського району

8. Воздвиженська парафія с. Вікторівка Обухівського району

9. Парафія Різдва Богородиці с. Тростинка Обухівського району

10. Парафія Чуда арх. Михаїла с. Мала Стариця Бориспільського району

11. Парафія Покрови Божої Матері с. Бишів Фастівського району

12. Парафія св. Олександра Невського с. Високе Білоцерківського району

13. Парафія арх. Михаїла с. Клюки Білоцерківського району

14. Парафія св. богоотців Іоакима і Анни с. Ненадиха Білоцерківського р-ну

15. Парафія св. ап. Іоана Богослова с. Зелений Яр Обухівського району

16. Парафія св. Іоакима і Анни с. Слобода Обухівського району

17. Свято-Казанська парафія с. Хохітва Білоцерківського району

18. Свято-Михайлівська парафія с. Велика Стариця Бориспільського району

19. Парафія св. арх. Михаїла с. Сулимівка Бориспільського району

20. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці с. Лютіж Вишгородського району

21. Парафія св. ап. Андрія Першозваного с. Фурси Білоцерківського району

22. Парафія Казанської ікони Божої Матері с. Ожегівка Білоцерківського району

23. Парафія свв. Костянтина і Олени с. Галайки Білоцерківського району

24. Свято-Миколаївська парафія с. Луб’янка Бучанського району

25. Парафія архистратига Михаїла с. Богатирка Білоцерківського району

26. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці с. Ситняки Бучанського району

27. Парафія Покрови Пресвятої Богородиці с. Шпитьки Бучанського району

28. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці с. Ясногородка Фастівського району

29. Парафія Святителя Миколая архієпископа Мирлікійського Чудотворця с. Лука Бучанського району

30. Парафія Казанської ікони Божої Матері с. Дрозди Білоцерківського району

31. Парафія Казанської ікони Божої Матері с. Горбовичі Бучанського району

32. Свято-Миколаївська парафія с. Стоянка Бучанського району

33. Свято-Вознесенська парафія с. Лук’янівка Броварського району

34. Парафія при Білоцерківській дитячій обласній лікарні м. Біла Церква

35. Храм ікони Божої Матері «Несподівана радість» на території Білоцерківської виправної колонії № 35 м. Біла Церква

Ставропігійні:

1. Свято-Онуфріївський монастир с. Межигір’я Львівська область із намісником архімандритом Севастіаном (Деркачем)

2. Свято-Благовіщенська парафія м. Луцьк з протоієреєм Володимиром Літвенчуком

3. Парафія св. Кирила і Мефодія м. Нововолинськ Волинська область з протоієреєм Олександром Горевичем

4. Парафія Різдва Богородиці смт Лугини Житомирська область із протоієреєм Петром Киричевським та ієреєм Петром Киричевським.

5. Парафія Казанської ікони Божої Матері с. Гамарня Коростенського району Житомирської області (настоятель прот. П. Киричевський)

6. Свято-Михайлівська парафія с. Червона Волока Коростенського району Житомирської області з протоієреєм Миколою Трибушком

7. Свято-Успенська парафія м. Малин Житомирська область з протоієреєм Олегом Власюком

8. Парафія св. арх. Гавриїла смт Десна Козелецький район Чернігівська область з протоієреєм Ярославом Малетичем

9. Парафія Воздвиження Хреста Господнього с. Виповзів Козелецький район Чернігівська область (настоятель прот. Я. Малетич)

10. Свято-Дмитрівський храм м. Малин Коростенський район Житомирська область з настоятелем протоієреєм Михаїлом Іршаком та ієреєм Сергієм Левківським

11. Свято-Троїцька парафія с. Липники Коростенського району Житомирської області

12. Парафія Різдва Пресвятої Богородиці с. Євминка Козелецького району Чернігівської області з протоієреєм Іоаном Занковичем

13. Свято-Олександро-Невська парафія с. Визирка Одеської області з протоієреєм Борисом Нагорним

14. Парафія Воскресіння Христового с. Олександрівка Дніпровського району Дніпропетровської області з протоієреєм Андрієм Пономаренком

15. Парафія Введення Богородиці смт Отинія Коломийського району Івано-Франківської області з протоієреєм Володимиром Боєчком.

Як раніше повідомлялось, Епіфаній звернеться до Кабміну, щоб той передав у користування ПЦУ один із храмів Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ.