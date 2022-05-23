Команда Microsoft буде «куратором» цифрової індустрії під час відбудови України, - Мінцифри

Про це Мінцифри домовились із президентом Microsoft під час зустрічі в Давосі.

В умовах війни Microsoft сприяє документуванню воєнних злочинів РФ в Україні та співпрацює з ООН щодо обміну інформацією про збитки від війни в Україні. Також Microsoft буде курувати цифрової індустрії під час відбудови України.

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

У компанії Microsoft підрахували, що своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на 242 млн доларів. Зокрема, сюди входять фінансові гранти, промокампанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії.

Також із Microsoft домовились про те, що ХBox буде офіційно зареєстровано в Україні. З’явиться можливість зареєструвати український акаунт та буде доступна українська мова.

Як раніше повідомлялось, найближчим часом Україна може приєднатися до програми "Цифрова Європа".

Нагадаємо, провідні світові юристи із прав людини і Microsoft допомагатимуть Україні з правосуддям для жертв російської агресії.