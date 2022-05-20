Невдовзі Україна може приєднатися до програми "Цифрова Європа", - Федоров

Також Єврокомісія висловила підтримку ініціативі визнання е-довірчих послуг між Україною і ЄС.

Найближчим часом Україна може приєднатися до програми "Цифрова Європа".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також Єврокомісія висловила підтримку ініціативі визнання е-довірчих послуг між Україною і ЄС.

"Це ще один крок інтеграції України в цифровий простір ЄС, який надасть нашій країні надпотужні цифрові та економічні перспективи. Зустріч з директором диджитал-програми Єврокомісії DG Connect — Роберто Віолою — підтвердила, що ми маємо колосальну підтримку в цьому питанні з боку Європи", - підкреслив очільник Мінцифри.

За його словами, Віола високо оцінив роботу міністерства щодо COVID-сертифікатів у Дії та їхнього офіційного визнання в Євросоюзі. Федоров зазначив, що за короткий період в Україні вдалося побудувати інфраструктуру для швидкого отримання сертифікатів і запровадити миттєвий обмін даними між іншими країнами.

Нагадаємо, проєкт "Дія.City" потрапив у шортліст премії Emerging Europe Awards 2022.

Тепер у Дії – на порталі та в застосунку – з’явилася нова послуга для тих, хто втратив роботу через війну. Завдяки їй можна оформити статус безробітного та отримувати щомісячну допомогу.