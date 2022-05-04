Всі оператори відновили мобільний зв’язок на Херсонщині

Всі оператори відновили мобільний зв'язок у Херсоні та області.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він зазначив, що унаслідок обстрілів окупантів був обірваний працюючий оптичний кабель, який йшов від сусіднього міста до Херсона та давав змогу працювати базовим станціям області.

Технічні команди lifecell та Київстару провели тестування мережі і знайшли місце обриву.

“Технічна команда декілька разів виходила для ремонту обірваних оптичних кабелів, але поверталась через обстріли ворога. Сьогодні зранку змогли відновити пошкоджену оптичну мережу та запустили мобільні мережі всіх трьох операторів, які працюють у Херсонській області”, – сказав міністр.

За сприяння Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій при Держспецзв'язку була забезпечена координація дій операторів, військової обласної адміністрації та військових ЗСУ, місцева технічна бригада змогла провести ремонтні роботи.

Як пише Суспільне, голова Держспецзв'язку України Юрій Щиголь зазначив, що підприємство має інформацію про перекомутацію волоконнооптичних ліній та станцій зв’язку на кримський канал.

“Це є грубим порушенням міжнародного законодавства. Ми звернулися до Міжнародного Союзу електрозв’язку щодо застосування санкцій до РФ. Аж до позбавлення їх права членства в МСЕ", - заявив він на брифінгу.

Зазначимо, у Херсонській області мобільний зв'язок і інтернет усіх операторів зник 30 квітня.

Нагадаємо, на окупованих територіях Луганщини “народна міліція” конфісковує у людей мобільні телефони та інші гаджети, позбавляючи їх можливості слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними.