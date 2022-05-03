На окупованих територіях Луганщини у людей відбирають мобільні телефони та інші гаджети

Конфісковуватимуть особисті речі на 30 днів та невідомо, чи повернуть взагалі.

На окупованих територіях Луганщини “народна міліція” конфісковує у людей мобільні телефони та інші гаджети, лишаючи їх можливості слідкувати за новинами та спілкуватися з рідними.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Відповідний “наказ” видала окупаційна влада “ЛНР”.

“У людей перевірятимуть телефони, планшети та інші гаджети на наявність “неугодних” соціальних мереж, діалогів з родичами, що мешкають поза межами “республіки”, – йдеться у повідомленні.

Конфісковуватимуть особисті речі на 30 днів та невідомо, чи повернуть взагалі. Навіть погрожують покаранням.

“Вони хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть слідкувати, аналізувати та перебувати в курсі подій. Стосується це і спілкування з рідними, які мають точку зору, що відрізняється від думки керівництва “лнр” та Росії”, – зазначив Гайдай.

За його словами, люди в поспіху почали видалятися із соціальних мереж та «чистити» телефонні номери.

Нагадаємо, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України просить українців, у яких окупанти відібрали телефони, негайно повідомили про це оператора та заблокувати номер.