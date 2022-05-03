На Київщині відновили послугу розподіл газу в майже 120 населених пунктах, - Павлюк

У декількох селах все ще відсутнє газопостачання.

В Київській області уже відновили послугу з розподілу природного газу у 118 населених пунктах.

Про це повідомив керівник Київської ОВА Олександр Павлюк.

Частково відновлено розподіл газу у 68 населених пунктах Бучанського району.

"Повністю відсутнє газопостачання у 2-х населених пунктах – с.Мощун та с.Почепин; частково відсутнє газопостачання у 3-х населених пунктах – м.Ірпінь, с.Горенка та с.Забуччя", - зазначив Павлюк.

Нагадаємо, з 1 травня споживачам Луганщини подаватимуть неодорований газ - без специфічного різкого запаху.

Кабінет міністрів ухвалив рішення не підвищувати ціну на газ для населення – тариф становитиме 8 грн за кубометр, як і було.