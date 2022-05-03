Франциск про розмову з Кирилом: Половину часу він із картою в руках виправдовував війну в Україні

"Патріарх не може перетворитися на вівтарника Путіна ", - наголосив Понтифік.

Під час розмови з Папою Франциском глава РПЦ Кирило (Гундяєв) половину розмови присвятив виправдовуванню війни Росії в Україні.

Про це Понтифік розповів в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.

"Я говорив з Кирилом 40 хвилин через zoom. Перші двадцять з картою в руках він прочитав мені всі виправдання війни. Я послухав і сказав йому: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні священнослужителі, ми не можемо використовувати мову політики, а мову Ісуса. Ми є пастирями того самого святого народу Божого. Для цього ми повинні шукати шляхи миру, щоб покласти край обстрілу зброї", - наголосив Папа Франциск.

Понтифік підкреслив, що "патріарх не може перетворитися на вівтарника Путіна".

Нагадаємо, раніше Папа Франциск повідомив, що запланована на червень зустріч із російським патріархом Кирилом не відбудеться.

Нещодавно стало відомо, що Понтифік тричі звертався до Володимира Путіна з проханням забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Проте у Кремлі заявляли, що не можуть надати гарантії безпеки.