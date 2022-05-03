Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Битва за Курили
Битва за Курили
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Франциск про розмову з Кирилом: Половину часу він із картою в руках виправдовував війну в Україні

"Патріарх не може перетворитися на вівтарника Путіна ", - наголосив Понтифік.

Франциск про розмову з Кирилом: Половину часу він із картою в руках виправдовував війну в Україні
Фото: EPA/UPG

Під час розмови з Папою Франциском глава РПЦ Кирило (Гундяєв) половину розмови присвятив виправдовуванню війни Росії в Україні.

Про це Понтифік розповів в інтерв'ю виданню Corriere Della Sera.

"Я говорив з Кирилом 40 хвилин через zoom. Перші двадцять з картою в руках він прочитав мені всі виправдання війни. Я послухав і сказав йому: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні священнослужителі, ми не можемо використовувати мову політики, а мову Ісуса. Ми є пастирями того самого святого народу Божого. Для цього ми повинні шукати шляхи миру, щоб покласти край обстрілу зброї", - наголосив Папа Франциск.

Понтифік підкреслив, що "патріарх не може перетворитися на вівтарника Путіна".

Нагадаємо, раніше Папа Франциск повідомив, що запланована на червень зустріч із російським патріархом Кирилом не відбудеться.

Нещодавно стало відомо, що Понтифік тричі звертався до Володимира Путіна з проханням забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільного населення з Маріуполя. Проте у Кремлі заявляли, що не можуть надати гарантії безпеки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також