Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
Росіяни випустили ще дві ракети по Дніпропетровщині: влучили в свинокомплекс і насадження
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Маріуполі триває евакуація цивільних (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Битва за Курили
Битва за Курили
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
“Кожен блокпост – це лотерея, сподобаєшся ти окупантам чи ні”. Як мешканці окупованого Херсону виїздять з міста
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині окупанти обстріляли 10 населених пунктів, є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли 10 населених пунктів

На Донеччині окупанти обстріляли 10 населених пунктів, є загиблі та поранені

На Донеччині за добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів, є загиблі та поранені. 

Про це повідомили у Національній поліції України.

Російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь,  Лиман, Авдіївка, Покровськ, Сіверськ, Святогірськ, Ярова, Новомиколаївка, Очеретине, Шевченко.

Руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільних об’єкти  – житлові будинки, дитячі оздоровчі заклади, школа, об’єкти життєзабезпечення.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню «Град», танків,  важкої артилерії, а також крилатими ракетами.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: Донецька область Донеччина руйнування обстріли зруйнована інфрастуктура

Нагадаємо, США мають «високодостовірну» інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня». Схожий план Москва має щодо Херсона. 

Водночас за інформацією начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Путін ще не ухвалив остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти Донбас у склад Росії, чи лишати його якоюсь третьою територією. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також