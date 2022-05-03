На Донеччині за добу росіяни обстріляли 10 населених пунктів, є загиблі та поранені.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Російські війська вдарили по таких населених пунктах — Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Покровськ, Сіверськ, Святогірськ, Ярова, Новомиколаївка, Очеретине, Шевченко.

Руйнувань зазнали щонайменше 33 цивільних об’єкти – житлові будинки, дитячі оздоровчі заклади, школа, об’єкти життєзабезпечення.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, важкої артилерії, а також крилатими ракетами.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: Донецька область Донеччина руйнування обстріли зруйнована інфрастуктура

Нагадаємо, США мають «високодостовірну» інформацію розвідки про те, що Росія спробує анексувати Донецьку та Луганську області «десь у середині травня». Схожий план Москва має щодо Херсона.

Водночас за інформацією начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, Путін ще не ухвалив остаточного рішення, чи намагатися йому прийняти Донбас у склад Росії, чи лишати його якоюсь третьою територією.