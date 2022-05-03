Ще один номер гарячої лінії з пошуку зниклих/загиблих запустила Нацполіція

Національна поліція України запустила ще один номер гарячої лінії з пошуку зниклих чи загиблих унаслідок війни Росії проти України - 0 800 21 21 51.

Як повідомили в НПУ, за цим номером родичі можуть отримати інформацію щодо процедури розшуку рідних чи знайомих.

"Дзвінки безкоштовні та приймаються операторами цілодобово", - підкреслили в Нацполіції.

Фото: Пресслужба НПУ

Нагадаємо, на початку квітня Національна поліція відкрила гарячу лінію для родичів загиблих унаслідок військових дій РФ. Лінія працює цілодобово за номером 0 894 201 867.