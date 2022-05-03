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​ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост" вартістю $7 млн та сім "Орланів"

Пілотована авіація окупантів не входила у зону дії української ППО, росіяни використовували БПЛА.

​ЗСУ збили російський безпілотник "Форпост" вартістю $7 млн та сім "Орланів"

У понеділок, 2 травня, Збройні сили україни збили вісім повітряних цілей - один російський безпілотник "Форпост" та сім "Орлан-10".

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Протягом доби 2 травня пілотована авіація окупантів фактично не входила у зону дії української ППО. Натомість противник продовжує завдавати ракетних ударів, нарощує в повітряному просторі України присутність безпілотних літальних апаратів, які дають цілевказання артилерії, здійснюють повітряну розвідку та коригування вогню", - зазначається в повідомленні.

"Форпост", збитий підрозділом ЗРВ повітряного командування "Південь", є дороговартісним апаратом, який оцінюють у 7 мільйонів доларів.

"Це - ліцензована ізраїльська копія БпЛА «Searcher». За версією міністерства оборони окупантів, у 2019 році усі запчастини даного БпЛА пройшли імпортозаміщення, установлено російське програмне забезпечення і він може нести озброєння – контейнер з ракетою ПТРК. Ну, як ви вже здогадались, «нє імєющій аналогов»", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 29 квітня Збройні сили знищили Су-25 та 9 безпілотників «Орлан-10».

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