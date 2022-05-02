ЗСУ відбили 12 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках

Упродовж доби, 2 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак російських окупаційних військ на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 автомобілів ворога", - йдеться в повідомленні.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Нагадаємо, за даними британської розвідки, успіхи російської окупаційної армії на Донбасі є обмеженими через сильний опір України.