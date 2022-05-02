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В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені

Ракети влучили по Одесі.

В Одесі ракетою знесло дах церкви УПЦ, є загиблі і поранені

В Одесі сьогодні близько 18:35 пролунали вибухи. Про це повідомляє одеський інтернет-портал Думська

Оперативне командування "Південь" повідомило, що по Одещині нанесено черговий ракетний удар: "Є влучання в об'єкти міської інфраструктури Одеси, зокрема пошкоджено одну з релігійних споруд. Інформація про постраждалих уточнюється".

Унаслідок ракетного удару по Одесі є поранені та загиблі, повідомив голова Одеської ОВА Марченко.

"Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!", - написав Марченко.

Як пише Думська, за попередніми даними від сьогоднішньої ракетної атаки загинув 13-річний підліток, поранено 17-річну дівчину. Також є інші загиблі та постраждалі. 

ОНОВЛЕННЯ. Ракетний удар в Одесі зніс дах церкви УПЦ. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі спільного телемарафону. Вочевидь, йдеться про УПЦ МП, адже УПЦ КП припинила своє існування, утворивши нову єдину помісну церкву - ПЦУ.

Раніше сьогодні повідомлялося, що ДБР затримало 12 диверсантів, які готували заколоти в Одесі на роковини трагедії 2 травня. Були перевірені десятки осіб з-поміж криміналітету та можливих колаборантів, які могли під керівництвом спецслужб РФ дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Також сьогодні Росія знову обстріляла міст через Дністровський лиман на Одещині.

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