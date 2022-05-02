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Понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб зареєстрували в Києві, - Хонда

У столицю найбільше прибуло з Київської, Донецької та Чернігівської областей.

Понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб зареєстрували в Києві, - Хонда

У Києві зареєстровано понад 37 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Найбільше їх прибуло з Київської, Донецької та Чернігівської областей.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

За трішки більше ніж тиждень у столиці кількість зареєстрованих ВПО збільшилася на понад 10 тисяч осіб. Найбільше їх зареєстровано в Дарницькому районі – 6102 людини, Дніпровському – 5833 людини та Оболонському – 4300. 

В КМДА повідомили, що виплата державної допомоги за березень та квітень 2022 року буде здійснена усім внутрішньо переміщеним особам, відомості про яких включено до Єдиної інформаційної бази даних.

"Починаючи з травня 2022 року, така допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з територій, де тривають активні дії або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні. Також допомогу отримуватимуть внутрішньо переміщені особи, чиє житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок бойових дій і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат", - зазначили в пресслужбі КМДА.

Для того, щоб отримати статус внутрішньо переміщеної особи, необхідно звертатися до районних управлінь соціального захисту населення.

Нагадаємо, в Україні створили сайт для відображення місць безкоштовного розселення вимушених переселенців. А Кабмін затвердив категорії переселенців, яким нададуть житло першочергово.

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