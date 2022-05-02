Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Росіяни десантними катерами перекинули підрозділ на острів Зміїний
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
Влучили у ставку генерала Герасимова в Ізюмі, - Геращенко
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
У Курській області Росії обвалився залізничний міст
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Дуже складна ситуація у Гуляйполі, - Запорізька ОВА
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" 20 цивільних, та чомусь не забирає поранених українських бійців, – "Азов"
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Геннадій Труханов: «Після того, як російський корабель пішов туди, куди йому вказали, флот окупантів не з’являється біля Одеси»
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві відновило роботу посольство Данії

З візитом до України прибув міністр закордонних справ країни Єппе Кофод.

У Києві відновило роботу посольство Данії
Фото: Twitter/Jeppe Kofod

Посольство  Данії відновило свою роботу в Києві.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

"Щойно підняв прапор на посольстві Данії в Києві. Важливим кроком є те, що сьогодні ми знову відкриваємо посольство після нападу Росії. Зворушливо зустріти як місцевих працівників, так і данців, які пережили тут, у столиці, останні два місяці", - зазначив Кофод.

Нагадаємо, посол Південної Кореї в Україні Кім Хен То та низка працівників посольства повернулися до Києва з Чернівців.

Днями відновило роботу у Києві посольство Нідерландів, щоправда, консульський відділ поки залишається закритим.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також