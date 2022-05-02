З візитом до України прибув міністр закордонних справ країни Єппе Кофод.

Посольство Данії відновило свою роботу в Києві.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.

"Щойно підняв прапор на посольстві Данії в Києві. Важливим кроком є те, що сьогодні ми знову відкриваємо посольство після нападу Росії. Зворушливо зустріти як місцевих працівників, так і данців, які пережили тут, у столиці, останні два місяці", - зазначив Кофод.

Har lige hejst flaget ved den danske ambassade i Kyiv. Vigtigt skridt at vi i dag genåbner ambassaden efter Ruslands angreb. Rørende at møde både lokalt ansatte og danskere, der har stået igennem her i hovedstaden de seneste to måneder. #dkpol pic.twitter.com/nfL04zloHR — Jeppe Kofod (@JeppeKofod) May 2, 2022

Нагадаємо, посол Південної Кореї в Україні Кім Хен То та низка працівників посольства повернулися до Києва з Чернівців.

Днями відновило роботу у Києві посольство Нідерландів, щоправда, консульський відділ поки залишається закритим.