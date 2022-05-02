СБУ зібрала інформацію про майже 900 загарбників і докази їхніх звірств на Київщині

Також перевіряють дані про причетність до злочинів ще понад 2,5 тис. росіян, чиї підрозділи базувалися на території області.

Служба безпеки України встановила особи і зібрала інформацію про майже 900 російських загарбників, які чинили злочини проти жителів Київщини.

Як повідомили в СБУ, співробітники служби зібрали також докази звірств окупантів. Також перевіряють дані про причетність до злочинів ще понад 2,5 тис. росіян, чиї підрозділи базувалися на території Київської області.

Слідчі та підрозділи СБУ опитали майже 7 тисяч свідків злочинів окупантів.

"Також СБУ викрила близько 100 колаборантів, які допомагали ворогу на Київщині. Аби продовжити ефективну роботу з документування воєнних злочинів окупантів, Служба безпеки України відкрила окрему гарячу лінію", - повідомили у відомстві.

У СБУ закликали українців, які мають інформацію про злочини російських загарбників у Київській області, телефонувати за номером +38 096 928 93 89 (також можна писати у WhatsApp і Telegram).

Нагадаємо, днями поліція повідомила про підозру двом колаборантам, які розстріляли жителів на Київщині.

У лісі поряд із селом Мироцьке знайшли поховання громадян, убитих окупантами.